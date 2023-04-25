В Башкирии загорелись два дома с банями
21:58, 25 апр 2023
Во вторник, 25 апреля, примерно в 16.00, случился крупный пожар в Татышлинском районе Башкортостана. В населенном пункте Верхние Татышлы огнем охватило 2 частных дома, 2 бани и сарай.
Пожар был локализован в 16:33, а в 17:46 спасатели потушили открытый огонь. Известно, что один человек, пытаясь справиться с пламенем, получил термические ожоги. Пожаром была охвачена площадь размером 230 квадратных метров, было задействовано 35 человек и 13 единиц техники.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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