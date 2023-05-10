В Башкирии похоронили погибшую в аварии Диану Сафарову
15:27, 10 май 2023
В населенном пункте Чишмы Чишминского района Башкирии состоялись похороны Дианы Сафаровой, являющейся племянницей известного народного артиста республики, Анвара Нургалиева.
Накануне церемонии похорон в поселке прошло прощание с Дианой, а затем ее привезли на кладбище и похоронили. Погибшая попала в смертельную автомобильную аварию в ночь с 8 на 9 мая в Чишмах.
По информации Государственной инспекции безопасности дорожного движения Башкирии, женщина, находясь за рулем автомашины марки Хонда Цивик, двигаясь по улице Революционной, потеряла управление и вылетела в кювет.
Дядя погибшей считает, что в ДТП виновен водитель другой машины. Спустя некоторое время полиция задержала водителя, управлявшего автомобилем Тойота Камри. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть.
Диана в своем блоге часто рассказывала о своей жизни и детях, которых у нее было трое. Теперь их воспитанием будет заниматься Анвар Нургалиев.
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