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Популярный блогер Диана Сафарова из Башкирии погибла в аварии

Популярный блогер Диана Сафарова из Башкирии погибла в аварии

12:20, 09 май 2023

В результате аварии, произошедшей в населенном пункте Чишмы в понедельник, 8 мая, погибла мать 3 детей, известный блогер Диана Сафарова. Информацию об этом передало издание «Комсомольская правда». Смерть женщины подтвердил ее родственник певец Анвар Нургалиев.



Авария случилась в вечернее время, когда Диана возвращалась к себе домой от гостей. В её автомобиль врезался неизвестный. Подробности инцидента не сообщаются.

Диана в одиночку воспитывала троих детей: двойняшек-мальчиков и старшую дочь. Она была известна как блогер, регулярно публикующий полезные советы по правильному питанию.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия аварии
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