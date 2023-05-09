Популярный блогер Диана Сафарова из Башкирии погибла в аварии
12:20, 09 май 2023
В результате аварии, произошедшей в населенном пункте Чишмы в понедельник, 8 мая, погибла мать 3 детей, известный блогер Диана Сафарова. Информацию об этом передало издание «Комсомольская правда». Смерть женщины подтвердил ее родственник певец Анвар Нургалиев.
Авария случилась в вечернее время, когда Диана возвращалась к себе домой от гостей. В её автомобиль врезался неизвестный. Подробности инцидента не сообщаются.
Диана в одиночку воспитывала троих детей: двойняшек-мальчиков и старшую дочь. Она была известна как блогер, регулярно публикующий полезные советы по правильному питанию.
Читайте также:
- В Башкирии в жутком встречном ДТП погиб человек: шестеро пострадали
- В Башкирии из-за пьяного водителя Тойоты пострадала женщина
- В Башкирии столкнулись две иномарки, одна из них загорелась
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе разыскивают пропавшую Диану Сеитову
Происшествия в Башкирии
В Башкирии вместе с двумя детьми пропала жительница Уфы Диана Шарипова
Культура в Башкирии
Жительница Уфы выступила в музыкальном шоу на ТНТ. Что о ней известно
Политика в Башкирии
Диана Сафаргалеева - Ихсанова прокомментировала назначение на должность пресс-секретаря Хабирова