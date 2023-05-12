В Башкирии из загоревшегося дома спасли двух женщин без сознания

22:22, 12 май 2023

В пятницу, 12 мая вечером, на ул. Парковой в городе Сибай произошел пожар в 2-квартирном доме. В момент возгорания внутри находились две женщины, которые получили ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







По информации ведомства, одна из женщины, 67 лет, была эвакуирована из дома до приезда спасателей. Вторую женщину, 70 лет, спасли сотрудники МЧС. Пострадавшие были доставлены в отделение реанимации сибайской городской клинической больницы. Сейчас они находятся без сознания.





Огнеборцы локализовали пожар на месте происшествия спустя полчаса. Чтобы полностью потушить открытое горение, им понадобилось еще 15 минут.



Причины и обстоятельства возгорания выясняет дознаватель МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в башкирском городе Сибай при невыясненных обстоятельствах скончался ребенок.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ