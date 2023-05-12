74-летняя жительница Башкирии погибла в страшном пожаре

22:05, 12 май 2023

В населенном пункте Кильтей Калтасинского района Башкирии случился пожар. Как стало известно из сводок республиканского ГУ МЧС, огонь охватил деревянный жилой дом, площадью примерно 30 квадратных метров.







Пожар привел к трагедии: во время разбора поврежденных от огня конструкций было найдено тело 74-летней женщины.



В ведомстве сообщили, что причины пожара и все обстоятельства устанавливаются. Работают следователи оперативной группы и дознаватель МЧС РФ.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что поздним вечером произошел пожар в селе Калтасы. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире многоэтажного дома на улице Карла Маркса.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ