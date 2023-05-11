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В Башкирии в крупном пожаре погибли 2 человека

В Башкирии в крупном пожаре погибли 2 человека

09:54, 11 май 2023

Ночью в четверг, 11 мая, в Белорецком районе Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека. В пресс-центре республиканского МЧС рассказали подробности случившегося.



Происшествие случилось в населенном пункте Инзер, где огонь охватил 2 бревенчатых дома, 2 сарая, дровник, трактор и дощато-бревенчатое строение на ул. Белягушинская. На место инцидента выехали силы и средства МЧС, Госкомитета РБ по ЧС и ведомственной пожарной охраны. Возгорание было ликвидировано. В ходе тушения были найдены тела 85-летней женщины и 90-летнего мужчины.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются оперативными группами МЧС региона и дознавателем.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар смерть
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