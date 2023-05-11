В Башкирии в крупном пожаре погибли 2 человека
09:54, 11 май 2023
Ночью в четверг, 11 мая, в Белорецком районе Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека. В пресс-центре республиканского МЧС рассказали подробности случившегося.
Происшествие случилось в населенном пункте Инзер, где огонь охватил 2 бревенчатых дома, 2 сарая, дровник, трактор и дощато-бревенчатое строение на ул. Белягушинская. На место инцидента выехали силы и средства МЧС, Госкомитета РБ по ЧС и ведомственной пожарной охраны. Возгорание было ликвидировано. В ходе тушения были найдены тела 85-летней женщины и 90-летнего мужчины.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются оперативными группами МЧС региона и дознавателем.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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