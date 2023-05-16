Тело неизвестного мужчины найдено в реке Белой в Уфе
10:34, 16 май 2023
Вечером в понедельник, 15 мая, в Ленинском районе города Уфы экстренные службы получили информацию о бездыханном теле, найденном в реке Белой. По информации, полученной от источника издания «Башинформ», тело мужчины в одежде было обнаружено местным жителем примерно в 5 метрах от берега в районе Сафроновского затона.
Личность погибшего пока не установлена. На вид ему приблизительно 50 лет. Тело было извлечено из реки и передано правоохранителям. Результаты судебно-медицинской экспертизы помогут определить причину смерти несчастного, сообщил источник информагентства.
Пресс-служба Следственного комитета Республики Башкортостан подтвердила, что в настоящее время проводится проверка данного инцидента. Личность погибшего устанавливается, а также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения обстоятельств смерти.
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