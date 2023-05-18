В Башкирии ночью насмерть сбили пешехода

12:01, 18 май 2023

В ночь на 18 мая в Башкирии произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Информацию об этом передали в республиканской ГИБДД.



По данным ведомства, на 21-м километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево водитель 59 лет, управлявший автомобилем "Лада Веста", сбил двух пешеходов, находившихся посередине дороги.







В результате этого происшествия "Лада" совершила столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106". К сожалению, в результате аварии погиб 20-летний молодой человек, а второй пешеход был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.



В настоящее время ведется расследование данного инцидента.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамаке 41-летний водитель, управлявший автомобилем Лексус RX350, на высокой скорости врезался в жилой дом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ