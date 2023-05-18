В Башкирии ночью насмерть сбили пешехода
12:01, 18 май 2023
В ночь на 18 мая в Башкирии произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Информацию об этом передали в республиканской ГИБДД.
По данным ведомства, на 21-м километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево водитель 59 лет, управлявший автомобилем "Лада Веста", сбил двух пешеходов, находившихся посередине дороги.
В результате этого происшествия "Лада" совершила столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106". К сожалению, в результате аварии погиб 20-летний молодой человек, а второй пешеход был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
В настоящее время ведется расследование данного инцидента.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамаке 41-летний водитель, управлявший автомобилем Лексус RX350, на высокой скорости врезался в жилой дом.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов
Происшествия в Башкирии
ДТП в Стерлитамакском районе: водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
На трассе в Иглинском районе насмерть сбили пешехода
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель "Лады Гранты" погиб при столкновении с "Чайкой"