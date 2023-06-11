В Башкирии водитель разрушил чужой дом, врезавшись в него на своём автомобиле

18:54, 11 июн 2023

Согласно информации, полученной от ГИБДД Башкирии, в городе Стерлитамак произошло дорожное происшествие, в котором водитель автомобиля марки Фольксваген в состоянии алкогольного опьянения врезался в частный жилой дом.



По данным ведомства, авария случилась на перекрестке улиц Железнодорожной и Лесной. Следует отметить, что водитель потерял управление и вначале задел дерево и дорожный знак, а затем врезался в жилой дом.







Нарушитель в ДТП не пострадал.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамаке 41-летний водитель, управлявший автомобилем Лексус RX350, на высокой скорости врезался в жилой дом, расположенный по адресу: ул. Гоголя, 135. В результате ДТП погиб житель Стерлитамакского района.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ