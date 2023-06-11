В Башкирии водитель разрушил чужой дом, врезавшись в него на своём автомобиле
18:54, 11 июн 2023
Согласно информации, полученной от ГИБДД Башкирии, в городе Стерлитамак произошло дорожное происшествие, в котором водитель автомобиля марки Фольксваген в состоянии алкогольного опьянения врезался в частный жилой дом.
По данным ведомства, авария случилась на перекрестке улиц Железнодорожной и Лесной. Следует отметить, что водитель потерял управление и вначале задел дерево и дорожный знак, а затем врезался в жилой дом.
Нарушитель в ДТП не пострадал.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамаке 41-летний водитель, управлявший автомобилем Лексус RX350, на высокой скорости врезался в жилой дом, расположенный по адресу: ул. Гоголя, 135. В результате ДТП погиб житель Стерлитамакского района.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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