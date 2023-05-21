Ужасное преступление в Башкирии: мужчина задушил сожительницу в День победы

12:18, 21 май 2023

В Башкирии арестовали жителя Сибая, его обвиняют в совершении убийства.



По данным пресс-центра городского суда, 9 мая вечером обвиняемый праздновал День победы в паре с сожительницей. Через некоторое время застолье завершилось конфликтом: находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, горожанин схватил женщину за горло и принялся душить. Удостоверившись, что женщина перестала дышать, убийца отправился на поиски новой дозы спиртного.







Его задержали на следующий день по подозрению в совершении убийства, а после предъявления обвинения поместили в СИЗО по решению суда. Подозреваемый признался в содеянном.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный