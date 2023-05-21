Ужасное преступление в Башкирии: мужчина задушил сожительницу в День победы
12:18, 21 май 2023
В Башкирии арестовали жителя Сибая, его обвиняют в совершении убийства.
По данным пресс-центра городского суда, 9 мая вечером обвиняемый праздновал День победы в паре с сожительницей. Через некоторое время застолье завершилось конфликтом: находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, горожанин схватил женщину за горло и принялся душить. Удостоверившись, что женщина перестала дышать, убийца отправился на поиски новой дозы спиртного.
Его задержали на следующий день по подозрению в совершении убийства, а после предъявления обвинения поместили в СИЗО по решению суда. Подозреваемый признался в содеянном.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе рецидивист ограбил пожилого мужчину, ударив его топором
Происшествия в Башкирии
В Салаватском районе мужчина убил мужа своей сестры
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина избавился от беременной любовницы
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии задушил возлюбленную ремнем от сумки