В Башкирии убившую мужа женщину приговорили к 8 годам тюрьмы

В одном из жилых домов Нефтекамска произошла трагедия - 41-летняя женщина лишила жизни собственного супруга. Преступление было совершено в их собственной квартире в июне текущего года.

Как стало известно, в тот роковой день между супругами разгорелся серьезный конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил нож и начал угрожать им своей жене. Тогда супруга вырвала оружие из рук благоверного и нанесла ему несколько ударов в грудь и живот. Полученные тяжелые травмы в сочетании с сильной кровопотерей привели к летальному исходу.

На судебном заседании подсудимая пыталась доказать, что ее действия являлись актом самообороны. Однако представленные ею аргументы были признаны недостаточными. Выяснилось, что умирающему супругу она не оказала никакой первой помощи, не вызвала ни медиков, ни полицию. Вместо этого женщина принялась убираться в квартире и избавилась от орудия убийства.

Решением Нефтекамского городского суда подсудимая была признана виновной в совершении преступления. Ей было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденная обязана выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда сестре погибшего мужчины, - сообщили в пресс-службе суда.

Автор: Семен Подгорный