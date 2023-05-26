В Уфе при ДТП с автобусами пострадал девятилетний ребенок

14:07, 26 май 2023

В пятницу, 26 мая, в городе Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, в результате которого пострадала девочка 9 лет. Об этом информирует Государственная инспекция по безопасности дорожного движения Башкортостана.







Авария произошла в полдень на Первомайской улице, где столкнулись автобусы "Лотос" и "ПАЗ". От удара второе транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, за которым стояли припаркованные машины.



Инспекторы ГИБДД опубликовала видеозапись момента происшествия, на которой видно, что столкновение произошло после того, как автобус "Лотос" сместился на крайнюю правую полосу, где ехал "ПАЗ".





- В результате инцидента получила травмы девятилетняя пассажирка автобуса "ПАЗ", - сообщили полицейские.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в центре Уфы произошло жесткое столкновение двух иномарок.

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Фото: ГИБДД по РБ