В Уфе спасатели предотвратили трагедию на Бельском мосту

15:27, 30 май 2023

Во вторник, 30 мая, в городе Уфа, спасатели государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям направляясь на тренировки, стали свидетелями тревожной сцены. Как сообщил руководитель ведомства Фарит Гумеров, на Бельском мосту они заметили плачущую девушку, стоящую у воды.







"Спасатели почувствовали неладное, остановились и осторожно подойдя к ней, поинтересовались, что произошло и почему она находится здесь. Оказалось, что у 21-летней девушки произошла драма на личном фронте. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы спасатели проехали мимо. Специалисты спасательного ведомства оказали ей психологическую помощь, а затем передали медикам скорой помощи", - рассказал глава комитета.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ