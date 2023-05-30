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В Башкирии мужчина насмерть заколол двух человек ножницами

В Башкирии мужчина насмерть заколол двух человек ножницами

23:20, 30 май 2023

В городе Стерлитамак в жестоком убийстве двух человек подозревают 33-летнего местного жителя. Информацию об этом передали в республиканском Следкоме.



Согласно данным, предоставленным ведомством, преступление было совершено 25 мая ходе застолья с мужчиной (40 лет) и женщиной (49 лет). Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил ножницы и несколько раз ударил ими своих гостей. В результате полученных ран несчастные скончались на месте происшествия.

Полицейские задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим: в прошлом году он освободился из мест лишения свободы, куда он попал после причинения смерти по неосторожности. В настоящее время рецидивист находится под стражей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке убийство
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