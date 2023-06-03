В Уфе нашлась пропавшая во время прогулки 10-летняя девочка
11:46, 03 июн 2023
Представители поисковой организации "Барс" рассказали о завершении поисков десятилетней школьницы. Согласно полученной информации, пропавший ребенок нашелся живым.
Накануне волонтеры разместили в соцсетях информацию о пропаже девочки во время прогулки по Уфе. Ее родители немедленно обратились за помощью к полицейским и поисковикам. В тот же день, поздним вечером, появилась информация о том, что девочка нашлась.
Детали поисков не раскрываются. Сейчас ребенок находится дома.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Барс