В Уфе нашлась пропавшая во время прогулки 10-летняя девочка

11:46, 03 июн 2023

Представители поисковой организации "Барс" рассказали о завершении поисков десятилетней школьницы. Согласно полученной информации, пропавший ребенок нашелся живым.



Накануне волонтеры разместили в соцсетях информацию о пропаже девочки во время прогулки по Уфе. Ее родители немедленно обратились за помощью к полицейским и поисковикам. В тот же день, поздним вечером, появилась информация о том, что девочка нашлась.



Детали поисков не раскрываются. Сейчас ребенок находится дома.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: Барс