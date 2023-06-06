В Башкирии с 27 мая продолжают тушить пожар на мусорном полигоне

10:09, 06 июн 2023

В Башкирии с 27 мая продолжается тушение пожара на территории полигона ТБО, расположенного в населенном пункте Месягутово Дуванского района республики. Об этом сообщил руководитель ЦПСО ГК ЧС по Республике Башкортостан Денис Габдрахимов.







По словам чиновника, на площади 200 кв/м продолжает тлеть мусор. Полигон расположен на расстоянии 1,5 километров от н.п. Абдрашитово. Сотрудники спасательной службы проводят засыпку и увлажнение почвы.



За прошедшие сутки в РБ зафиксировано пять случаев природных пожаров общей площадью три гектара. По состоянию на 6 июня, в республике продолжают гореть 2 гектара леса в Белорецком и Гафурийском районах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ