В Башкирии пьяный подросток угнал и разбил автомобиль своего дяди

22:36, 16 июн 2023

На участке автодороги в Калтасинском районе Башкортостана произошло ДТП, в результате которого пятнадцатилетний подросток из города Нефтекамск съехал в кювет на автомобиле ВАЗ-2114. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов. Происшествие случилось в пятницу утром, 16 июня.







Инспекторы установили, что в момент аварии юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, в этом возрасте у него не могло быть водительских прав. К счастью, в результате инцидента никто не получил серьезных травм. Школьник признался, что ночью, не спросив разрешения у дяди, взял ключи от автомобиля.





"Материалы дела о нарушении были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. К административной ответственности могут привлечь законных представителей молодого нарушителя", - сообщает пресс-служба ГИБДД.



В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с угоном автомобиля.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ