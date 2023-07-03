В Башкирии в озере Муштинское утонул пьяный 52-летний мужчина
11:49, 03 июл 2023
Поздним вечером в воскресенье, 2 июля, в Краснокамском районе Башкирии произошла трагическая гибель на воде 52-летнего мужчины. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского отделения МЧС.
Несчастный случай произошел вблизи населенного пункта Старая Мушта. Во время купания на озере Муштинское утонул мужчина. Свидетели, доставшие его из воды, заявили, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что данное место не было оборудовано для купания, о чем предупреждали соответствующие знаки.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в этот же день в водоемах РБ утонули еще двое мужчин. Происшествия были зафиксированы в Зилаирском и Абзелиловском районах Башкортостана.
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Автор: Семен Подгорный
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