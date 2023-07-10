В Уфе ребенок и 5 взрослых пострадали в ДТП (ВИДЕО)

12:40, 10 июл 2023

В понедельник утром, 10 июля, в городе Уфа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получил травмы ребенок. Информацию об этом передает столичная Госавтоинспекция.



Примерно в 11:00 водитель в возрасте 39 лет, управлявший автомобилем "Nissan Almera", столкнулся с движущимся по улице Ветошникова автомобилем "Лада Ларгус" на улице Новомостовая.





В результате аварии пострадали 6 пассажиров, находившихся в отечественном авто, в том числе один ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы.



На месте происшествия находятся полицейские и другие службы экстренной помощи. В настоящее время проводится расследование данного инцидента.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ