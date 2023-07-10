В Уфе ребенок и 5 взрослых пострадали в ДТП (ВИДЕО)
12:40, 10 июл 2023
В понедельник утром, 10 июля, в городе Уфа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получил травмы ребенок. Информацию об этом передает столичная Госавтоинспекция.
Примерно в 11:00 водитель в возрасте 39 лет, управлявший автомобилем "Nissan Almera", столкнулся с движущимся по улице Ветошникова автомобилем "Лада Ларгус" на улице Новомостовая.
В результате аварии пострадали 6 пассажиров, находившихся в отечественном авто, в том числе один ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы.
На месте происшествия находятся полицейские и другие службы экстренной помощи. В настоящее время проводится расследование данного инцидента.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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