В Уфе в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в аварии пострадали две женщины

Во вторник, 25 июля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали две женщины. Подробности рассказали в столичной Госавтоинспекции.



По информации ведомства, 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», врезался в «Форд Фокус», который двигался в попутном направлении. За рулем Форда находилась 32-летняя женщина. В результате ДТП обе женщины получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе грузовая «ГАЗель» сбила мать с двумя детьми, а после врезалась в маршрутку.



Читайте также: В Башкирии потеряв управление насмерть разбился водитель Nissan Almera

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram