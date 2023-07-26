В Уфе в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в аварии пострадали две женщины
12:14, 26 июл 2023
Во вторник, 25 июля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали две женщины. Подробности рассказали в столичной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», врезался в «Форд Фокус», который двигался в попутном направлении. За рулем Форда находилась 32-летняя женщина. В результате ДТП обе женщины получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе грузовая «ГАЗель» сбила мать с двумя детьми, а после врезалась в маршрутку.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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