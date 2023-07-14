В Башкирии из-за пожара три семьи остались без жилья

11:38, 14 июл 2023

В четверг днем, 13 июля, случился крупный пожар в Учалинском районе Башкирии. Сообщение о происшествии поступило от МЧС РБ.



Огнеборцы МЧС тушили огонь на улице Зеленой в населенном пункте Октябрьский, быстро распространившийся с одного домовладения на другой. Огонь охватил значительную территорию, из-за сильного ветра и позднего сообщения о происшествии.







Пожар повредил 2 жилых дома, один из которых принадлежал двум владельцам, а также 4 бани, 4 сарая, 2 гаража, кладовую, дровяник, навес, голубятник и летний дом.



Спустя час пожар был локализован. Информация о пострадавших отсутствует. В настоящее время детали инцидента уточняются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ