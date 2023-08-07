В Башкирии произошел крупный пожар

09:57, 07 авг 2023

В воскресенье днем, 6 августа, в населенном пункте Тарабердино, расположенном в Кушнаренковском районе Башкирии, случился крупный пожар, из-за которого были полностью повреждены хозблок под общей крышей на двух хозяев. Площадь возгорания составила 140 кв. Подробности инцидента рассказали в пресс-центре госкомитета РБ по ЧС.

По данным ведомства, в результате пожара огнем были уничтожены 2 гаража, 2 бани и хозяйственное помещение. В момент возгорания, в доме находились 7 человек. В их числе четверо детей, самому маленькому из которых исполнилось три месяца. Они покинули помещения самостоятельно. Пострадавших и погибших нет.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кушнаренковском районе РБ в 10 метрах от берега в озере обнаружили тело мужчины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ