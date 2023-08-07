Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии произошел крупный пожар

В Башкирии произошел крупный пожар

09:57, 07 авг 2023

В воскресенье днем, 6 августа, в населенном пункте Тарабердино, расположенном в Кушнаренковском районе Башкирии, случился крупный пожар, из-за которого были полностью повреждены хозблок под общей крышей на двух хозяев. Площадь возгорания составила 140 кв. Подробности инцидента рассказали в пресс-центре госкомитета РБ по ЧС.

По данным ведомства, в результате пожара огнем были уничтожены 2 гаража, 2 бани и хозяйственное помещение. В момент возгорания, в доме находились 7 человек. В их числе четверо детей, самому маленькому из которых исполнилось три месяца. Они покинули помещения самостоятельно. Пострадавших и погибших нет.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кушнаренковском районе РБ в 10 метрах от берега в озере обнаружили тело мужчины.

В Уфе в общежитии УГНТУ загорелся холодильник

Читайте также:

В Уфе в общежитии УГНТУ загорелся холодильник

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
Читайте также

В Балтачевском районе Башкирии загорелось здание фермы
Происшествия в Башкирии
В Балтачевском районе Башкирии загорелось здание фермы
В Башкирии из-за пожара три семьи остались без жилья
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из-за пожара три семьи остались без жилья
В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслись маленькие дети
Происшествия в Башкирии
В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслись маленькие дети
В Гафурийском районе сгорел склад пиломатериалов
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе сгорел склад пиломатериалов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok