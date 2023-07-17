В Уфе автобус с 20 пассажирами врезался в столб
23:22, 17 июл 2023
Уфимская ГИБДД сообщила об инциденте, в результате которого пассажирский автобус марки «НефАЗ», двигавшийся по маршруту 110С, столкнулся с электроопорой.
По информации ведомства, 56-летнему водителю, управлявшему маршруткой, стало плохо во время движения. В момент ДТП в салоне находились двадцать пассажиров.
К счастью, никто из них не пострадал, однако автобус получил значительные повреждения.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 20-летний юноша опрокинул скутер и получил травмы.
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Автор:
proural.info
Фото: ГИБДД по РБ
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