В Уфе автобус с 20 пассажирами врезался в столб

23:22, 17 июл 2023

Уфимская ГИБДД сообщила об инциденте, в результате которого пассажирский автобус марки «НефАЗ», двигавшийся по маршруту 110С, столкнулся с электроопорой.



По информации ведомства, 56-летнему водителю, управлявшему маршруткой, стало плохо во время движения. В момент ДТП в салоне находились двадцать пассажиров.



К счастью, никто из них не пострадал, однако автобус получил значительные повреждения.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 20-летний юноша опрокинул скутер и получил травмы.



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Фото: ГИБДД по РБ