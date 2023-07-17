В Уфе 20-летний юноша опрокинул скутер и получил травмы
11:42, 17 июл 2023
В Уфе примерно в час ночи в воскресенье, 16 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе Затона, недалеко от дома номер 66 по ул. Ахметова, двадцатилетний молодой человек, двигаясь с 16-летней девушкой на мотоцикле «Торнадо» потерял управление и опрокинулся.
В результате ДТП мотоциклист получил повреждение спины и был доставлен в больницу, а девушка отделалась ссадинами.
Пресс-центр столичной Государственной инспекции безопасности дорожного движения сообщило, что по факту аварии инициировано административное расследование.