В Уфе 20-летний юноша опрокинул скутер и получил травмы

11:42, 17 июл 2023

В Уфе примерно в час ночи в воскресенье, 16 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе Затона, недалеко от дома номер 66 по ул. Ахметова, двадцатилетний молодой человек, двигаясь с 16-летней девушкой на мотоцикле «Торнадо» потерял управление и опрокинулся.







В результате ДТП мотоциклист получил повреждение спины и был доставлен в больницу, а девушка отделалась ссадинами.



Пресс-центр столичной Государственной инспекции безопасности дорожного движения сообщило, что по факту аварии инициировано административное расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе после столкновения с автобусом перевернулась легковушка.

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Фото: ГИБДД по РБ