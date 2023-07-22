В Уфе произошел пожар в ТЦ «Простор»
10:50, 22 июл 2023
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан сообщили о ночном пожаре в Торговом Центре "Простор", расположенном на улице Жукова в городе Уфа. Согласно информации ведомства, сработала пожарная сигнализация.
Спасатели рассказали, что огнем была повреждена наружная вывеска одного из павильонов на 1-ом этаже здания. Благодаря оперативным мерам пожар был потушен до прибытия огнеборцев. Администрация ТЦ немедленно организовала эвакуацию 15 человек, находившихся внутри в момент ЧП. К счастью, пострадавших и жертв нет.
В данное время эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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