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В Уфе произошел пожар в ТЦ «Простор»

В Уфе произошел пожар в ТЦ «Простор»

10:50, 22 июл 2023

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан сообщили о ночном пожаре в Торговом Центре "Простор", расположенном на улице Жукова в городе Уфа. Согласно информации ведомства, сработала пожарная сигнализация.



Спасатели рассказали, что огнем была повреждена наружная вывеска одного из павильонов на 1-ом этаже здания. Благодаря оперативным мерам пожар был потушен до прибытия огнеборцев. Администрация ТЦ немедленно организовала эвакуацию 15 человек, находившихся внутри в момент ЧП. К счастью, пострадавших и жертв нет.

В данное время эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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