В Уфе погибла женщина, которую прижало паромом к берегу
00:13, 24 июл 2023
В воскресный вечер, 23 июля, произошло трагическое происшествие на паромной переправе "Трамплин" в городе Уфа. По информации столичного УГЗ, женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, стала жертвой несчастного случая.
Предварительно известно, что горожанка села на паром, чтобы переправиться в город из садов. Не дождавшись пока судно причалит к берегу, она спрыгнула на берег и паром по инерции придавил ее.
По информации пресс-центра уфимского Управления гражданской защиты, спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, предприняли попытки спасти пострадавшую. В течение 30 минут они проводили реанимационные мероприятия, однако женщина скончалась.
Подробности и обстоятельства инцидента предстоит выяснить.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что В Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего.
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