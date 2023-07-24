В Уфе погибла женщина, которую прижало паромом к берегу

00:13, 24 июл 2023

В воскресный вечер, 23 июля, произошло трагическое происшествие на паромной переправе "Трамплин" в городе Уфа. По информации столичного УГЗ, женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, стала жертвой несчастного случая.







Предварительно известно, что горожанка села на паром, чтобы переправиться в город из садов. Не дождавшись пока судно причалит к берегу, она спрыгнула на берег и паром по инерции придавил ее.



По информации пресс-центра уфимского Управления гражданской защиты, спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, предприняли попытки спасти пострадавшую. В течение 30 минут они проводили реанимационные мероприятия, однако женщина скончалась.





Подробности и обстоятельства инцидента предстоит выяснить.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что В Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ