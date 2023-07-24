В Уфе водитель опрокинулся на экскаваторе во время сноса старой казармы
00:44, 24 июл 2023
Днем в воскресенье, 23 июля, в городе Уфа в районе улицы Карла Маркса 63/1, произошел несчастный случай во время работ по сносу здания казармы. Свидетели происшествия сообщают, что в результате опрокидывания экскаватора получил травмы водитель.
Подробности инцидента сообщили в пресс-центре МЧС по РБ. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб, включая спасателей столичного УГЗ и бригада медиков скорой помощи.
67-летний пострадавший был доставлен в городскую больницу.