В Уфе водитель опрокинулся на экскаваторе во время сноса старой казармы

00:44, 24 июл 2023

Днем в воскресенье, 23 июля, в городе Уфа в районе улицы Карла Маркса 63/1, произошел несчастный случай во время работ по сносу здания казармы. Свидетели происшествия сообщают, что в результате опрокидывания экскаватора получил травмы водитель.



Подробности инцидента сообщили в пресс-центре МЧС по РБ. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб, включая спасателей столичного УГЗ и бригада медиков скорой помощи.



67-летний пострадавший был доставлен в городскую больницу.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе погибла женщина, которую прижало паромом к берегу.



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Фото: УГЗ