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В Уфе водитель опрокинулся на экскаваторе во время сноса старой казармы

В Уфе водитель опрокинулся на экскаваторе во время сноса старой казармы

00:44, 24 июл 2023

Днем в воскресенье, 23 июля, в городе Уфа в районе улицы Карла Маркса 63/1, произошел несчастный случай во время работ по сносу здания казармы. Свидетели происшествия сообщают, что в результате опрокидывания экскаватора получил травмы водитель.

Подробности инцидента сообщили в пресс-центре МЧС по РБ. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб, включая спасателей столичного УГЗ и бригада медиков скорой помощи.

67-летний пострадавший был доставлен в городскую больницу.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе погибла женщина, которую прижало паромом к берегу.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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