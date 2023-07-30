В Башкирии без вести пропал 15-летний Кирилл Гончаров

13:58, 30 июл 2023

Полицейские совместно с волонтерами поисковой организации «Легион-Спас 74» приступили к поискам пропавшего подростка Кирилла Гончарова.

По информации поисковиков, в воскресенье ночью, 30 июля, 15-летний парень вышел из дома в населенном пункте Миндяк Учалинского района Башкортостана и исчез. По настоящее время о его местонахождении нет никакой информации.

Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении Кирилла или обладает другой информацией, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами по телефону: 8-800-300-85-99.

Приметы Гончарова: рост составляет 182 сантиметра, у него русые волосы и глаза голубого цвета. Носит очки для зрения. В день исчезновения Кирилл был одет в розово-белую футболку, черные шорты с зелеными полосами и черные сланцы. При себе имел наплечную сумку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети