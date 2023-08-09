В Уфе «Лада Гранта» опрокинулась на бок после аварии с иномаркой
10:45, 09 авг 2023
8 августа в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Об этом информирует столичная Госавтоинспекция.
Водитель в возрасте 20 лет, находившийся за рулем автомобиля «Лада Гранта» и двигавшийся по улице Сипайловской, в момент совершения поворота врезался в автомобиль «Киа Рио». Столкновение было настолько сильным, что «Гранта» опрокинулась на бок. В результате происшествия травмировалась молодая пассажирка, находившаяся в салоне «Лады».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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