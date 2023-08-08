В Уфе столкнулись «Лада Ларгус» и «Форд Транзит», пострадали 5 человек

23:11, 08 авг 2023

В Уфе во вторник, 8 августа, случилась крупная автоавария, в результате которой 5 человек получили травмы. Подробности рассказали в пресс-центре городской Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, водитель в возрасте 36 лет, управлявший автомобилем марки «Форд Транзит», совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» на участке Оренбургского тракта, недалеко от Металлобазы. Согласно официальным данным, в момент происшествия «Лада» ожидала включения разрешающего сигнала светофора.

В результате ДТП травмы получили 5 пассажиров, ехавших в отечественном автомобиле. Среди них оказались двое детей, которых направили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе молодой водитель спровоцировал массовую аварию с пострадавшими.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ