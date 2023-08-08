В Башкирии водитель с пассажиром вылетели в кювет и перевернулись

09:18, 08 авг 2023

Во вторник, 8 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие в Шаранском районе Башкирии, в результате которого пострадали люди. Подробности аварии сообщил председатель государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Фарит Гумеров.

На участке автодороги Тюменяк — Туймазы водитель за рулем автомашины «ВАЗ-2114» потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Спасателям пришлось деблокировать находившегося в бессознательном состоянии владельца автомобиля. Его передали медикам. Пассажир получил незначительные травмы и выбрался из автомобиля самостоятельно.

Обоих мужчин доставили в больницу.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Шаранском районе Башкортсотана вандалы изуродовали новую детскую площадку (ВИДЕО).

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ