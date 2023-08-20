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В Башкирии спасатели пришли на помощь пятерым уплывшим на матрасе женщинам

В Башкирии спасатели пришли на помощь пятерым уплывшим на матрасе женщинам

13:55, 20 авг 2023

В Башкирии спасатели за последние 24 часа спасли из воды пятерых женщин, решивших поплавать на надувных матрасах. В обеих ситуациях, которые произошли на озере Кандрыкуль на территории Туймазинского района, плавательные средства стало сдувать и ветром уносить от берега.

По информации, предоставленной представителями Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, спасатели эвакуировали на берег двух женщин в возрасте 35 и 37 лет. Позднее инцидент повторился с тремя уфимками в возрасте 40, 37 и 26 лет.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Туймазинском районе РБ после опрокидывания автомобиля в кювет травмы получили два человека.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия
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