В Уфе перебегавшего дорогу мужчину сбил автомобиль (видео)

11:23, 21 авг 2023

В воскресенье, 20 августа, в городе Уфа произошло ДТП, в результате которого иномарка совершила наезд на пешехода. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Происшествие случилось на проспекте Октября рядом с домом № 50. Женщина, в возрасте 50 лет, находившаяся за рулем Хонды Цивик допустила наезд на мужчину (47 лет), перебегавшего проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. В аварии пешеход получил различные повреждения и был доставлен в больницу.

В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование данного инцидента.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе пьяный мотоциклист едва не погубил свою пассажирку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ