В Уфе перебегавшего дорогу мужчину сбил автомобиль (видео)
11:23, 21 авг 2023
В воскресенье, 20 августа, в городе Уфа произошло ДТП, в результате которого иномарка совершила наезд на пешехода. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
Происшествие случилось на проспекте Октября рядом с домом № 50. Женщина, в возрасте 50 лет, находившаяся за рулем Хонды Цивик допустила наезд на мужчину (47 лет), перебегавшего проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. В аварии пешеход получил различные повреждения и был доставлен в больницу.
В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование данного инцидента.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе пьяный мотоциклист едва не погубил свою пассажирку.
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