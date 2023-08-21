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Жительница Уфы убила своего возлюбленного из-за воздушного фонаря

Жительница Уфы убила своего возлюбленного из-за воздушного фонаря

22:48, 21 авг 2023

38-летней жительнице Уфы предъявлено обвинение в убийстве гражданского мужа. Подробности сообщили представители пресс-службы Следкома Башкирии. По данным ведомства, инцидент случился 17 августа на территории одного из уфимских садоводческих товариществ.

Сообщается, что супруги устроили застолье. В какой-то момент возлюбленные попытались запустить в воздух воздушный фонарик, однако их усилия не увенчались успехом. Неудачная попытка стала поводом для ссоры между партнёрами. Конфликт перерос в драку. Женщина схватила острый предмет и нанесла смертельный удар мужчине в область сердца. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи не смогли спасти жизнь пострадавшего.

Сама подозреваемая признала свою вину в гибели сожителя. Отмечается, что уфимка ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов: ранее она была осуждена по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что супруга экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» подралась с соседкой (видео).

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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