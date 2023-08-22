На трассе в Башкирии в жутком ДТП травмы получили два человека

17:04, 22 авг 2023

Сегодня во вторник, 22 августа, на территории Чишминского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Подробности инцидента сообщили в информационном центре Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, мужчина, управлявший автомашиной марки «Фольксваген» совершал разворот на кольцевом перекрестке, направляясь в сторону города Уфы. В это время, с ним на высокой скорости столкнулся водитель автомобиля «Киа».

Свидетелем аварии стал командир отделения пожарной части населённого пункта Узытамак. Он вовремя оказал первую помощь пострадавшим, вызвал спасателей и отсоединил аккумуляторы от бортовых систем автомобилей.

В ДТП пострадали 2 человека. Детали инцидента уточняются.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Чишминском районе Башкортостана кошка преодолела 10 километров, чтобы вернуться домой (видео).

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ