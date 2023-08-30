В Башкирии в лобовом столкновении легковушек погибла пассажирка «Лады»
12:06, 30 авг 2023
Сегодня в среду, 30 августа, на территории Белорецкого района Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Подробности происшествия сообщили в республиканской ГИБДД.
Согласно данным ведомства на участке автодороги (147-ой километр) связывающей Уфу, Инзер и Белорецк, произошло лобовое столкновение двух автомобилей — «Лада Гранта» и Citroën.
В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка отечественного автомобиля. Водитель «Лады» и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
На месте происшествия находятся экстренные службы.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе РБ загорелась фура с бревнами.
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