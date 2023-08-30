В Башкирии в лобовом столкновении легковушек погибла пассажирка «Лады»

12:06, 30 авг 2023

Сегодня в среду, 30 августа, на территории Белорецкого района Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Подробности происшествия сообщили в республиканской ГИБДД.

Согласно данным ведомства на участке автодороги (147-ой километр) связывающей Уфу, Инзер и Белорецк, произошло лобовое столкновение двух автомобилей — «Лада Гранта» и Citroën.

В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка отечественного автомобиля. Водитель «Лады» и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия находятся экстренные службы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе РБ загорелась фура с бревнами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ