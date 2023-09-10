В Бирском районе Башкирии в лобовом ДТП погибли 2 человека
21:54, 10 сен 2023
В результате аварии, которая произошла сегодня на территории Бирского района Башкирии, погибли 2 человека. Информацию об этом передает пресс-служба региональной ГИБДД.
Инцидент случился около 20.00 на 79-ом километре автомобильной дороги в направлении Уфа-Янаул. Здесь столкнулись автомобили Киа Рио и Ниссан X-Trail, двигавшиеся навстречу друг другу. В результате ДТП погибла 18-летняя жительница Янаула, находившаяся в кресле пассажира. Помимо этого, в аварии пострадали водитель Киа и пассажир Ниссан. Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.
Дорожные полицейские сейчас устанавливают детали произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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