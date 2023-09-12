На трассе в Башкирии в страшной аварии погибла влюбленная пара

10:44, 12 сен 2023

Ужасная трагедия на участке трассы Бирск-Уфа унесла жизни молодой влюбленной пары в воскресенье вечером, 10 сентября. Примерно в 20.00 на 79-м километре автодороги «Уфа-Янаул» произошло столкновение двух иномарок: Киа Рио и Ниссан X-Trail. По свидетельствам очевидцев, водитель Киа попыталась выполнить обгон на встречной полосе, но допустила ошибку в оценке расстояния и с большой скоростью врезалась в Ниссан.

Обе машины после столкновения были сильно повреждены, особенно пострадал Кiа Riо, чья передняя часть была полностью разбита. На месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка, а водитель, 22-летний молодой человек, на момент прибытия медицинской помощи еще дышал, однако увы, его не удалось спасти. Медицинская помощь также потребовалась одному из пассажиров Ниссан X-Trail, по последним данным его состояние стабильно.

Данный участок дороги уже давно известен своей опасностью, и здесь регулярно происходят страшные происшествия. Местные жители выражают соболезнования родственникам погибших и задаются вопросом о мерах безопасности на данном участке дороги.

Трагедия отозвалась особенно горько для семей и близких погибших молодых людей. Выяснилось, что это была молодая влюбленная пара: 22-летний Радим А. родом из Балтачевского района, 18-летняя Рузанна Т. Жила в Янауле. По словам друзей, они были вместе уже долгое время и даже планировали справить свадьбу.

Рузанна была студенткой медицинского колледжа в Бирске и в тот день возвращалась на учебу после визита на родину.

Похороны юной студентки запланированы на 12 сентября в селе Асавдыбаш, родине ее матери, в то время как информация о прощании с молодым человеком, вероятно, будет известна позже.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ