Под Уфой в аварии с двумя грузовиками погиб 31-летний водитель легковушки

14:06, 12 сен 2023

Сегодня во вторник, 12 сентября, примерно в 10:00 под Уфой произошло серьезное дорожное происшествие, в которое попали легковой автомобиль и два грузовых транспорта. Информацию об этом передали представители ГИБДД Башкирии.

Инцидент произошел на 1 462-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал». Управлял легковой машиной 31-летний мужчина. В результате столкновения его зажало между двумя грузовиками, и он погиб. По фото с места ДТП можно увидеть, как сильно поврежден автомобиль.

В настоящее время дорожные инспекторы разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ