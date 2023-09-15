Пьяный житель Башкирии приревновав жену избил ее до смерти

09:11, 15 сен 2023

На территории Благовещенского района Башкирии ведется расследование ужасного инцидента, произошедшего между супружеской парой.

Вечером 9 сентября 43-летний местный житель и его 34-летняя супруга устроили пьяные посиделки. В ходе празднества между ними вспыхнула ссора из-за ревности, и глава семейства жестоко избил свою спутницу, применяя удары руками и ногами. После конфликта оба легли спать, а утром женщина пожаловалась на плохое самочувствие.

Муж вызвал жене скорую помощь, но, к сожалению, женщина скончалась. Тело несчастной было отправлено на экспертизу, выяснился насильственный характер смерти.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой следственного комитета Республики Башкортостан, ревнивца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее на странице «Подслушано Благовещенск РБ» сообщалось сыне чиновницы из Башкирии, который отправился добровольцем на спецоперацию.

Читайте также: Житель Башкирии зверски убил сожительницу ради нового дома

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: следком