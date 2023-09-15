На трассе М-5 в Башкирии в аварии пострадали 4 человека

10:55, 15 сен 2023

В Башкирии сегодня утром на участке автомобильной дороги М-5, произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями. Информацию об этом передал руководитель ГК ЧС по РБ Фарит Гумеров.

Во время столкновения автомобилей Лада Гранта и "Газели" травмы получили четыре человека: 63-летний мужчина, а также женщины в возрасте 73, 68 и 48 лет.

Детали аварии выясняются.

Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии: на территории Кушнаренковского района республики в результате наезда двух автомобилей погиб пешеход.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ