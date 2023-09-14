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На трассе в Башкирии произошло страшное ДТП (видео)

На трассе в Башкирии произошло страшное ДТП (видео)

11:36, 14 сен 2023

Вечером в среду, 13 сентября, на территории Кушнаренковского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Все случилось на 1256-ом километре автомобильной дороги М-7 "Волга".

По информации, предоставленной Государственной инспекцией безопасности дорожного движения РБ, 40-летний житель Свердловской области двигался на грузовике "Ман" в направлении Москвы. В районе населенного пункта Марс полуприцеп транспортного средства сбил жителя Илишевского района. После этого грузовой автомобиль "Даф", следовавший за "Маном", переехал лежавшего пешехода.

К сожалению, пострадавший скончался. Госавтоинспекция проводит расследование, чтобы выяснить причины произошедшего.

Ранее на странице «Подслушано Кушнаренково вконтакте» сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии: водитель Hyundai съехал в кювет и опрокинулся.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия ДТП
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