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В Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района (видео)

В Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района (видео)

11:52, 15 сен 2023

В Уфе подожгли автомобиль Никиты Дмитриева, замглавы администрации Благовещенского района Башкирии, ответственного за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Информацию об этом распространил канал «Честно говоря» в telegram.

Происшествие случилось в ночное время в микр-не «Серебряный ручей». Согласно записям с камер видеонаблюдения, неизвестный положил пакет под автомобиль Митсубиши Оутлэндэр, и спустя приблизительно 50 минут произошел сильный хлопок, и машину объяло пламенем.

Сам чиновник предполагает, что инцидент может быть связан с его работой.

Ранее изданию Newsbash стало известно об еще одном происшествии в Башкирии за последние сутки: на трассе М-5 в Башкирии в аварии пострадали 4 человека.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Честно говоря"
Теги: Уфа происшествия поджог Благовещенский район
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