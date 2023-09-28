На трассе Уфа-Инзер-Белорецк в ДТП с лесовозом погиб водитель Chevrolet Niva

18:25, 28 сен 2023

Сегодня в четверг, 28 сентября, на территории Белорецкого района Башкирии, произошла смертельная авария на повороте, известном как «Тещин язык». Подробности рассказали представители информационной службы региональной ГИБДД.

Стало известно, что на 116-ом километре автодороги в направлении Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись два транспортных средства: Шевроле Нива и встречный лесовоз Вольво, в результате чего погиб водитель легковой машины, 52-летний житель города Белорецка . Мужчина за рулем грузовика не пострадал.

Сейчас на месте ДТП находится следственно-оперативная группа. Ей предстоит выяснить подробности трагедии.

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Ранее издание Newsbash на странице « Подслушано Белорецк » сообщало об аварии , в результате которой водитель минивэна, уснув за рулем,

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ