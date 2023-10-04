В Башкирии лоб в лоб столкнулись автомобиль ДПС и «Лада Калина»

15:55, 04 окт 2023

В Белебеевском районе Башкирии сегодня, 4 октября, на участке автомобильной дороги в направлении Белебей - Приютово – Ермекеево, произошло столкновение двух автомобилей: «Лады Калина» и служебной машины ДПС «Лада Веста», которой управлял 28-летний старший инспектор ГИБДД. ДТП случилось в условиях плотного тумана примерно в 8 часов утра.

«По данному инциденту проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», сообщили в информационной службе республиканского МВД.

Из-за столкновения «Лада Веста» вылетела в кювет. Оба водителя были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В момент аварии служебный автомобиль ДПС ехал с включенными проблесковыми маячками.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео