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80-летний мужчина погиб, 5 пострадали: жуткое ДТП с автобусом в Башкирии

80-летний мужчина погиб, 5 пострадали: жуткое ДТП с автобусом в Башкирии

В Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, на трассе Белебей-Приютово столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль «Лада Калина» и еще один легковой автомобиль марки «Лада» — «Икс Рей».

Авария произошла на 29 километре указанной трассы в районе села Николаевка Белебеевского района. В результате столкновения погиб 80-летний мужчина, который управлял автомобилем «Лада Калина». По словам сотрудников Госавтоинспекции, он скончался на месте от полученных травм.

Кроме того, пострадали еще пять человек — двое пассажиров «Лады Калина» и трое пассажиров автобуса. Их доставили в ближайшую больницу для обследования и оказания медицинской помощи. В автобусе, следовавшем по маршруту, находилось 20 пассажиров. Детей среди них не было

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики. Они выясняют обстоятельства и причины данного дорожно-транспортного происшествия с человеческими жертвами. Полиция проводит необходимые следственные действия.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белебеевский район происшествия аварии
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