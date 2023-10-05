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В Башкирии подросток устроил аварию с двумя погибшими

В Башкирии подросток устроил аварию с двумя погибшими

09:34, 05 окт 2023

На территории Альшеевского района Башкирии случилась авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в информационном центре региональной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло примерно в 3 часа ночи на участке автомобильной дороги, соединяющей Стерлитамак и Раевский. Находившийся за рулем автомобиля Хёндэ Крета 16-летний школьник вылетел в кювет и опрокинулся. В результате произошедшего скончалась 13-летняя девушка. Еще два человека – 19-летние пассажиры, были госпитализированы. Один из них позже скончался в отделении реанимации.

На данный момент подробности происшествия выясняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия аварии ДТП
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