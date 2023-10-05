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В Башкирии ищут шахтера провалившегося на глубину более 1 километра

В Башкирии ищут шахтера провалившегося на глубину более 1 километра

11:37, 05 окт 2023

На территории Учалинского района Башкирии произошло ЧП, в результате которого один из шахтеров оказался на глубине более одного километра под землей. Об этом сообщает информационная служба регионального МЧС.

По данным ведомства, происшествие случилось на территории "Учалинского ГОКа" в четверг утром, 5 октября. Во время плановых работ, трое шахтеров упали в шахту. Двоих из них удалось спасти, сейчас они находятся в больнице. В настоящее время спасатели активно ведут поиски третьего. Для этого задействованы 16 человек и 4 единицы специализированной техники.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Учалинский район происшествия несчастный случай
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