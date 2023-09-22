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В Башкирии в пожаре едва не погибли пять детей и шесть взрослых

В Башкирии в пожаре едва не погибли пять детей и шесть взрослых

11:28, 22 сен 2023

Вечером в четверг, 21 сентября, на территории Калтасинского района Башкирии произошел пожар в жилом доме, в результате которого едва не погибли одиннадцать человек. Подробности происшествия рассказали в информационном центре регионального МЧС.

Возгорание случилось в населенном пункте Краснохолмский по адресу улица Ленина, где загорелся распределительный электрощит на лестничной площадке жилого дома. Спасатели ведомства, прибывшие на место инцидента, оперативно эвакуировали из опасной зоны 11 жильцов, в том числе 5 детей.

Причины и обстоятельства пожара в предстоит выяснить дознавателю МЧС.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано в Калтасах» сообщало о церемонии похорон участника СВО Алексея Кокотова.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия пожар
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