Пили в машине и разбились: в Башкирии пьяный школьник устроил смертельное ДТП

11:53, 06 окт 2023

Трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, произошло ночью 5 октября в Альшеевском районе Башкирии. Как стало известно, 16-летний школьник взял, не спросив разрешения у матери ключи от автомашины Хёндэ Крета и решил прокатиться вместе с друзьями.

Сев за руль вместе с тремя пассажирами, юноша направился в сторону Стерлитамака . Выживший в аварии пассажир рассказал, что ребята распивали спиртные напитки в салоне автомобиля. В пути неопытный водитель начал резко вилять из стороны в сторону, в итоге потерял управление и вылетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась.

13-летняя девочка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте от полученных травм. Еще двух пассажиров в возрасте 19 лет с тяжелыми травмами госпитализировали, однако один из них умер в реанимационном отделении.

Стало известно, что юный водитель и погибшая пассажирка ранее состояли на профилактическом учете в Альшеевском отделении полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Родители погибших и пострадавших находятся в шоковом состоянии. Это страшное ДТП еще раз напоминает о том, что садиться за руль в нетрезвом виде категорически запрещено, а детям вообще нельзя управлять автомобилем без прав и разрешения старших.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ